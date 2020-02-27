Украина

Стали известны места и время проведения поединков 1/4 финала Кубка Украины.

Украинская ассоциация футбола определилась с аренами и временем начала матчей четвертьфинала Кубка Украины — сообщил официальный сайт организации.

11.03.2020

Минай — Ингулец (Петрове), Минай, Минай-Арена, 15:00

Альянс (Липовая Долина) — Мариуполь, Сумы, стадион Юбилейный, 18:00

Динамо (Киев) — Александрия, Киев, НСК Олимпийский, 19:30

12.03.2020

Десна (Чернигов) — Ворскла (Полтава), Чернигов, стадион имени Ю.Гагарина, 19:00

Полуфиналы пройдут 15 апреля. Финал состоится в Тернополе 13 мая.

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