Украина

Football.ua анонсирует матч 20-го тура чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига продолжается, а в 20-м туре Львов попытается отобрать очки на своем поле у очередного фаворита в лице Александрии.

Львов — Александрия

Суббота, 29 февраля, стадион Украина, 14:00, главный арбитр — Анатолий Абдула. Прямая трансляция на Футбол 2

Команды потихоньку набирают ход после зимней паузы, однако для кого-то старт второй половины сезона начался гостевым успехом, а для кого-то — неожиданной неудачей. И вправду, Львов под руководством Егише Меликяна удивил в первом туре и может побороться за попадание в топ-6 по итогам кампании, а Александрия, если останется без еврокубков, не выполнит поставленную задачу.

И так, ПФК Львов подарил на сенсацию в своем первом официальном матче в 2020 году, минимально обыграв крепкий Олимпик Висенте Гомеса (0:1). Оглядываясь на результаты контрольных матчей львовской команды во время зимнего тренировочного сбора, можно с уверенностью сказать, что они не были успешными — из восьми поединков львовянам лишь в трех удалось победить, три свелись к ничейному результату и два матча было проиграно. Несмотря на это, команда Егише Меликяна начала вторую половину чемпионата с победы, где они являлись аутсайдерами.

Александрия во время зимней паузы провела одиннадцать товарищеских матчей, в которых одержала семь побед, добыла одну ничью и трижды потерпела поражения. Конечно, главная задача подопечных Владимира Шарана — выход в Лигу Европы, но в 19-м туре они уступили при своих трибунах Колосу в компенсированное ко второму тайму время, что стало весьма неожиданным результатом. Теперь Александрии необходимо реабилитироваться, чтобы не отпустить от себя в турнирной таблице Десну и Зарю.

Интересные факты:

- В первом матче Александрия обыграла Львов со счетом 2:0.

- Львов не проигрывает в УПЛ уже три матча подряд.

- Львов и Александрия 7 раз встречались за свою историю (Александрия — 4 победы, Львов — 2 победы, ничья — один раз).

- Александрия добыла лишь одну победу в последних шести гостевых матчах чемпионата Украины.

Ориентировочные составы:

ПРОГНОЗ 1:2

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