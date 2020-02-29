Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 20 тура УПЛ между Львовом и Александрией.

Основной вратарь Александрии Юрий Панькив неожиданно остался в запасе на матч против Львова. Его место на поле займет Олег Билык.

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Татарков — Сабино, Приймак, Бопесу — Алваро, Богунов — Ренан

Запасные: Пеньков, Люлька, Клименчук, Шина, Жонатан, Яковелли, Велвес

Александрия: Билык — Лучкевич, Дубра, Шендрик, Мирошниченко — Банада, Запорожан, Гречишкин — Мишенко, Ситало, Вантух

Запасные: Панькив, Гордиенко, Стецьков, Протасов, Третьяков, Бухал, Грицук

Матч Львов — Александрия начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.