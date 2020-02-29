Стали известны стартовые составы команд на матч 20 тура УПЛ между Львовом и Александрией.
олег билык, фото фк александрия
29 февраля 2020, 13:27
Основной вратарь Александрии Юрий Панькив неожиданно остался в запасе на матч против Львова. Его место на поле займет Олег Билык.
Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Татарков — Сабино, Приймак, Бопесу — Алваро, Богунов — Ренан
Запасные: Пеньков, Люлька, Клименчук, Шина, Жонатан, Яковелли, Велвес
Александрия: Билык — Лучкевич, Дубра, Шендрик, Мирошниченко — Банада, Запорожан, Гречишкин — Мишенко, Ситало, Вантух
Запасные: Панькив, Гордиенко, Стецьков, Протасов, Третьяков, Бухал, Грицук
Матч Львов — Александрия начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.