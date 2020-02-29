Украина

Подопечные Владимира подарили сопернику ничью в концовке поединка (1:1).

В рамках 20-го тура УПЛ Львов принимал Александрию. Гостям наконец-то удалось заявить на своих новичков, двоим из них сразу же досталось место в основном составе. Роман Вантух и Богдан Мишенко сыграли с первых минут, а вот Артём Гордиенко остался в запасе. Сразу же после стартового свистка львовяне забрали мяч под свой контроль, но вовсе не угрожали воротам соперника, даже не продвигаясь к его штрафной площади. Команды долго присматривались друг к другу, ничто не предвещало забитого гола, однако он случился. На 10-й минуте Мишенко воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его в сетку ворот ударом с разворота – 0:1.

После пропущенного гола хозяева продолжили владеть мячом, но это не приносило совершенно никакой пользы, ведь не возникало даже ударов по воротам Билыка. Подопечные Егише Меликяна совершили несколько опасных подходов к чужим воротам, но до завершающих ударов дело не доходило. Александрийцы время от времени перехватывали инициативу, но также не были остры в последней трети поля, не создавая опасных моментов. У Львова было несколько шансов забить после стандартных положений, однако и эта ставка не сыграла. Один удар после подачи со штрафного все же удалось нанести, но он оказался очень неточным. До ухода на перерыв команды так и не создали ни одного опасного момента на двоих, отправившись отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

Начало второй половины встречи проходило в равной борьбе, но забить быстрый гол могла лишь одна команда. Гречишкин нанес классный прямо удар со штрафного, а Сарнавский перевел мяч в перекладину, от которой он ушел на угловой. Далее гости завладели инициативой, много времени проводя с мячом на чужой половине поля, что помогло оставить соперника в численном меньшинстве. На 54-й минуте Татарков был удален с поля за вторую желтую карточку. В распоряжении команды Шарана было предостаточно времени для того, чтобы не только забить второй гол, но и довести дело до разгрома.

Впрочем, александрийцы не особо торопились забивать, довольствуясь неспешным перекатывание мяча. За это они впоследствии были наказаны, но это случилось гораздо позже. Гости все же иногда пробивали по воротам, но эти удары не несли никакой угрозы для Сарнавского. Несколько раз на ударную позицию выводили вышедшего на замену Гордиенко, но в отчетном поединке мяч откровенно не шел в ворота после ударов Артёма. Свою реальную возможность забить Александрия все же получила после подачи со штрафного — Шендрик пробил в касание, но Сарнавский продемонстрировал классную реакцию и спас свою команду. Забить мог и Мирошниченко, который пробил по воротам в завершении контратаки, но Братков героически бросился под мяч и не дал мячу достичь своей цели.

Все шло к тому, что гости, если и не забьют второй гол, то доведут дело до минимальной победы, однако ни того, ни другого не произошло. На 87-й минуте Львов совершенно неожиданно сравнял счет — Алваро ворвался в штрафную, уложил на газон Билыка, после чего бразильцу лишь оставалось поразить пустые ворота — 1:1. До окончания встречи подопечные Шарана отчаянно пытались все исправить, но у них не хватило игрового времени, чтобы снова выйти вперед. Как итог, результативная ничья которая может пойти на пользу разве что львовянам. Александрия отпустила Десну в отрыв на расстояние двух набранных очков.

В 21-м туре Львов сыграет с луганской Зарей, а Александрия снова сразится с львовской командой – Карпатами.

Львов — Александрия 1:1

Голы: Алваро, 87 — Мишенко, 10

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу- Приймак (Жонатан, 83), Сабино - Богунов (Велвес, 58), Алваро, Татарков — Ренан (Яковелли, 72)

Александрия: Билык — Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух- Банада (Грицук, 90), Запорожан (Гордиенко, 71), Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Мишенко (Третьяков, 58)

Предупреждения: Татарков, Бопесу, Сабино — Мишенко, Шендрик

Удаление: Татарков, 54 (повторное предупреждение)