Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцатого тура Украинской Премьер-лиги между луганской Зарей и донецким Олимпиком.

Футбольное воскресенье начнется для Украинской Премьер-лиги с поединка в Запорожье, где луганская Заря будет принимать донецкий Олимпик.

Главный тренер "черных котов" Виктор Скрипник не упустил возможность выставить в стартовом составе своей команды отбывшего дисквалификацию опорного полузащитника Дмитрия Иванисеню. Кроме того, линия нападения Зари была изменена выходом Владислава Кабаева в пару к Михайло Перовичу.

У донецкого Олимпика набралось немало замен по сравнению с неудачной игрой против ФК Львов в прошлом туре (0:1). В частности, на был полностью изменен правый фланг, где сыграет пара Ксенз – Кравченко. Помимо этого, Дегтярев составит пару в нападении Шахабу, а Зотько выступит дуэтом с Гришко в центре обороны.

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко, Кочергин — Кабаев, Перович.

Запасные: Василь, Каменюка, Цвек, Цыганикс, Лунев, Хомченовский, Громов.

Олимпик: Крынский — Ксенз, Зотько, Гришко, Лебеденко — Вербный — Кравченко, Политыло, Кравчук — Дегтярев, Шахаб.

Запасные: Кичак, Литвин, Завийский, Снуриницын, Балашов, Тейшейра, Чогадзе.

Матч Заря — Олимпик начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.