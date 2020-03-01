Украина

"Горняки" ничего не могли поделать с игравшим в меньшинстве, но заряженным на результат, противником (1:0).

Заключительной игрой растянувшегося на три календарных дня двадцатого тура Украинской Премьер-лиги стал поединок с участием единственного представителя от нашей страны в весенней части розыгрыша еврокубков. Донецкий Шахтер отправился в гостеприимную в последние годы для "горняков" Полтаву, где коллективу Каштру предстояло противостоять на поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского местному коллективу с одноименным арене названием.

Отчетная встреча проходила на фоне возвращения Шахтера из Португалии, где действующий чемпион Украины преодолел барьер стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в виде находящейся в аналогичном дончанам статусе лиссабонской Бенфике (5:4, по сумме двух встреч). Очевидным был и тот факт, что тренерский штаб позволит целому ряду исполнителей пропустить ближайший матч чемпионата в виду предстоящего плотного графика. Так, Андрей Пятов, Исмаили, Жуниор Мораес, Тайсон, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко даже не были включены в список полетевших на игру против предпоследней команды УПЛ.

Однако позиция Ворсклы в турнирной таблице не имела никакого значения в первом тайме игры "ткачей" против настолько разобранного Шахтера. Каштру собрал состав "из того что было", однако один только выход Дентиньо в центре нападения уже смог свести на нет весь атакующий потенциал гостей. При этом, у заряженных на атаку хозяев получилось поджать соперника к его владениям, а периодичность возникновения моментов у ворот Шевченко стала логичным продолжением доминирования полтавчан.

И нельзя сказать, что "горняки" пытались хоть как-то отвести игру от своей штрафной. На фоне недостатка внимания к атакующим действиям, Шахтер доигрался до пропущенного мяча на исходе первого получаса игры. Прекрасно выступавший в двух поединка против Бенфики Алан Патрик взялся за старое, и привез гол в свои ворота, замешкавшись с контролем мяча внутри штрафной своей команды. Кулач подкараулил нерадивого оппонента, выбил мяч на ногу Скляру, который на паузе уложил голкипера и выдал пас на пустые ворота для Степанюка. И вот не скажешь, что минимальная победа в первом тайме была предельным достижением для проводивших прекрасный с точки зрения прессинга поединок подопечных Юрия Максимова.

Во второй половине поединка падение титана продолжилось с таким же темпом. Не добавляло уверенности в способности Шахтера отыграться и возросшее нервное напряжение у футболистов Каштру. Выход на поле после перерыва юного Артема Бондаренко позволил убрать фактор просевшего по морали Алана Патрика, однако проблем с переходом в завершающую треть поля не помог избежать.

С другой стороны — Ворскла и ее молниеносные фланги в лице Кане и Луизао, которые заставляли Болбата (и Додо в последствии) играть с оглядкой на свои ворота. А какие моменты не реализовывали полтавчане на контратаках! Второй тайм начался с промаха от Кане при попытке ударом с носка завершить выход один на один с Шевченко, а через несколько минут Кулач промахнулся мимо дальней штанги, ударом головой завершая подачу с правого фланга. К той же категории относится и сейв Давида Хочолавы при взаимодействии двух вышеупомянутых игроков Ворсклы, когда грузин заблокировал попытку Владислава пробить по пустым воротам.

А где же моменты Шахтера? Дончане так и не смогли вернуться в тонус путем проведения замен, а вытащить игру на индивидуальных качествах не удалось ни одному из четырнадцати футболистов, выпущенных Каштру в этот вечер. Слишком уж сильно напомнил этот матч игру Уотфорда и Ливерпуля, но уже в реалиях украинского футбола.

В следующем туре полтавской Ворскле предстоит выездной поединок против Мариуполя, а донецкий Шахтер в Харькове сыграет против днепровского Днепр-1.

Ворскла — Шахтер 1:0

Гол: Степанюк, 30



Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане — Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).



Шахтер: Шевченко — Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83) — Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.

Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлин, Якубу, Луизао — Тете, Кривцов, Сиприано, Марлос, Дентиньо



На 84-й минуте был удален Александр Склря (Ворскла) (второе предупреждение).