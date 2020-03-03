Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 21 тура УПЛ.

Динамо после болезненного поражения от Днепра-1 попытается реабилитироваться на своем поле матчем против Колоса.

Динамо — Колос

Вторник, 3 марта. Киев, НСК Олимпийский. Главный арбитр — Виталий Романов.

Динамо подходит к поединку в ранге третьей команды чемпионата Украины. Киевляне упустили вторую позицию по итогам прошлого тура, уступив Днепру-1 на выезде. Драматизма поражению добавило то, что три гола в ворота Динамо забил Супряга, который им и принадлежит. Нападающий оказался не нужен киевлянам, но успешно выступает в команде Михайленко.

Учитывая поражение Шахтера от Ворсклы, победа над Днепром-1 могла бы послужить хорошим эмоциональным фоном и хоть какой-то надеждой на то, что есть минимальный шанс догнать дончан. Однако говорить об этом не приходится. Теперь Динамо нужно отыгрывать один балл отставания от Зари и попытаться сделать это в поединке не с самым простым оппонентом.

Колос по итогам двух первых туров весеннего отрезка чемпионата добыл две победы и уверенно занял шестую позицию, которую теперь будет потерять довольно трудно. Подопечные Руслана Костышина с одинаковым счетом, 2:1, обыграли Александрию и Карпаты. Теперь ковалевцы сделают все, чтобы остаться в шестерке.

Колос, очевидно, устроит и ничейный результат, а потому можно легко играть от обороны. Чем дольше будет сохраняться неугодный Динамо счет, тем больше они будут нервничать. Главной проблемой Колоса в осенней части сезона в поединках против лидеров чемпионата Украины была слабая линия обороны, но теперь ковалевцы обзавелись Петровым в пару к Гавришу и все выглядит намного лучше.

Интересные факты:

Динамо может забить 1000 домашний гол в УПЛ (сейчас 997).

Матч станет 850 для Динамо в УПЛ.

20 гол в УПЛ может забить Беньямин Вербич.

100 матч в УПЛ может провести Кирилл Петров.