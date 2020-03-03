Украина

Сам игрок еще не сможет принять участие в играх своей команды из-за травмы.

Полузащитник черниговской Десны Владислав Огиря рассказал как проходит его восстановление после травмы и сможет ли сыграть в ближайшем матче. Также футболист поделился ожиданиями от предстоящего поединка "северян" в УПЛ.

"Играть еще, наверное, не готов. Восстанавливаюсь, работаю индивидуально. Думаю, в ближайшее время уже смогу вернуться на поле", — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Следующий матч Десна проведет против бывшей команды Огири — Олимпика, который уже потерял шансы на попадание в топ-6.

"Весенний футбол, начиная с февраля — самый тяжелый период. Поля не готовы, много борьбы, а комбинационной игры очень мало — шансы у всех равны. То, что Олимпик не попал в первую шестерку, думаю, в первую очередь, минус для них. Однако у дончан еще будет возможность занять 7-8 места и побороться за путевку в Лигу Европы. Поэтому стимул у них есть".

Сейчас Десна на 3 очка отстает от Динамо, которое занимает 3 место.

"Мы движемся от матча к матчу. Поэтому на этом этапе перед нами стоит одна задача — победить Олимпик. Ни о чем другом пока не думаем. Прежде всего, победа — это то, ради чего все футболисты выходят на футбольное поле. Поэтому, думаю, мы отдадим максимум усилий, чтобы достичь желаемого результата. Надеюсь, что все сложится удачно", — заключил игрок.

Матч Олимпик — Десна состоится в среду, 4 марта, в 17:00 в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 21-го тура УПЛ.

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