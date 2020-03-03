Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Колосом из с. Ковалевка.

Тренерскому штабу киевского Динамо не понравилась игра их подопечных в недавнем поединке против Днепра-1, в котором "бело-синие" получили три мяча в свои ворота от принадлежащего киевлянам Владислава Супряги. Плотность календаря и желание внести серьезные коррективы в игру стали причиной для серьезной ротации. Лишь четыре футболиста оставили за собой право вновь выйти на газон с начала встречи. Речь идет о Томаше Кендзере, Денисе Попове, Артеме Шабанове и Александре Караваеве, которые и составят линию обороны Динамо.

У Колоса резерв не настолько глубокий, поэтому дисквалификация Евгения Смирного потянула за собой две замены в полузащите — Задоя и Вильхамссон выйдут в "старте". Кроме того, нападение, вместо Бондаренко, возглавит Владимир Лысенко.

Динамо: Бойко — Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев — Кадири — Цыганков, Шапаренко, Дуэлунд, Де Пена — Соль.

Запасные: Бущан, Сидорчук, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Пиварич, Русин.

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский — Ильин, Задоя, Вильхамссон — Лысенко.

Запасные: Яшков, Парамонов, Черноморец, Бондаренко, Морозко, Кожушко, Милько.

Матч Динамо — Колос начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.