Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги между луганской Зарей и ПФК Львов.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник решил изменить даже голкипера в рамке ворот своей команды после тяжелой минимальной победы над донецким Олимпиком в рамках минувшего тура. За луганчан сыграют оба зарубежных зимних новичка команды, а Артем Громов выступит на левом фланге полузащиты с акцентом на атаку.

Заря: Василь — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Цыганикс — Цвек, Иванисеня — Лунев, Кочергин, Громов — Кабаев.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Чайковский, Поддубный, Леднев, Мильченко, Перович.

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу — Джонатан — Богунов, Алваро, Шина, Люлька — Ренан.

Запасные: Панькив, Приймак, Клименчук, Бусько, Сабино, Велвес, Яковелли.

Матч Заря — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.