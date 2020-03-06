Украина

Бронзовый призер прошлого чемпионата заключил два спонсорских контракта.

Александрия и в следующем сезоне будет сотрудничать с чешским производителем сельскохозяйственной техники Bednar FMT, сообщил официальный сайт клуба. Это сотрудничество началось еще в прошлом сезоне, по итогам которого команда Владимира Шарана завоевала бронзовые медали и право сыграть в Лиге Европы.

Также Александрия заключила контракт с беттинговой компанией Favbet. Для букмекеров это уже шестой клуб УПЛ, с которыми они сотрудничают, после Динамо, Зари, Колоса, Львова и Мариуполя.

Впервые с логотипом Favbet Александрия выйдет уже завтра, седьмого марта, в матче против Динамо. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.