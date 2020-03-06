Украина

Лидер Динамо Виктор Цыганков пропустит ближайший матч своей команды.

В рамках 22-го тура чемпионата Украины Динамо на выезде сразится с Александрией.

Официальный сайт вице-чемпиона Украины сообщает, что сегодня, 6 марта, команда отправилась в Александрию. На этот матч главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко взял 19 футболистов.

Отметим, что в этот список не попал полузащитник Виктор Цыганков. Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Дуелунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.

Матч Александрия — Динамо состоится 7 марта в 17:00.