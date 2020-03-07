Украина

Football.ua анонсирует поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги.

В Александрии состоится репетиция четвертьфинального поединка Кубка Украины. В гости к команде Владимира Шарана приедет киевское Динамо. Спустя несколько дней эти же коллективы сыграют в Киеве матч национального кубка.

Суббота, 7 марта, 17:00. Стадион Ника, Александрия. Главный арбитр — Юрий Можаровский (Львов). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

В заключительном туре первого этапа между собой встретятся действующие бронзовый и серебряный призеры УПЛ. Однако, на данный момент ни один из клубов не находятся на тех позициях, на которых они заканчивали прошлое первенство. Александрия немного сбавила в стабильности по сравнению с прошлым сезоном, а также на форму повлияла Лига Европы, которая из-за непривычки отняла много сил у команды Шарана осенью. В свою очередь, у Динамо продолжаются далеко не лучшие времена.

По началу весенней части чемпионата Александрия имела ряд проблем. Изначально клуб имел запрет на регистрацию новых игроков из-за чего пришедшие зимой футболисты пропустили матч против Колоса (1:2), однако на следующий матч против Львова (1:1) Шаран уже смог рассчитывать на нужных ему игроков. После неоднозначных результатов в первых двух официальных поединках 2020-го, Александрия "отыгралась" на львовских Карпатах (4:0), разобрав команду Санжара на мелкие кусочки, и, вполне возможно, начинает набирать форму.

Отрыв от четвертой Десны всего два очка и от третьего Динамо — пять. Даже в контексте борьбы за вторую позицию в чемпионате нельзя сказать, что борьба будет вестись лишь между Зарей и Динамо. В данном поединке важно приобрести очки, дабы не отставать от своих прямых конкурентов за место в первой четверке, которое даст гарантированную путевку в еврокубки. По сравнению с прошлым сезоном, пятое место не сможет сразу гарантировать попадание в квалификационный раунд Лиги Европы, ведь далее последует плей-офф с еще тремя коллективами.

Киевское Динамо, проиграв Днепру-1 (1:3) в позапрошлом туре, отдало вторую строчку луганской Заре и намеренно как можно быстрее вернуться в зону Лиги чемпионов. Не сказать, что ничья на стадионе Ника станет полной катастрофой для коллектива Михайличенко, однако такой результат вновь больно ударит по психологии команды. В случае, если "бело-синие" не смогут оказаться выше Зари (которая сыграет в отчетном туре против Десны), им предстоит сыграть в следующем туре против донецкого Шахтера. И это на фоне того, что посреди недели их ожидает тяжелый кубковый поединок против той же Александрии.

Отдельно стоит упомянуть и о кубковом противостоянии Александрии и Динамо. Уже в среду эти команды вновь сыграют друг с другом. Но уже в Киеве. И уже в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Также стоит отметить, что в сегодняшнем поединке в рамках 22-го тура УПЛ была запланирована работа VAR, но из-за неготовности стадиона Ника матч пройдет без данной технологии.

У Динамо не сыграет Виктор Цыганков, который не попал в заявку команды. Все остальные ключевые футболисты "бело-синих" готовы помочь команде с первых минут. У Александрии не сыграет Антон Шендрик, который еще неделю назад был отправлен главным тренером в дубль из-за отсутствия должной мотивации. Также не помощник команде Шарана Роман Вантух, находящийся в аренде из Динамо.

прогноз 1:1

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