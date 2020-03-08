Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 22-го тура УПЛ.

Шахтер в заключительном поединке первой части сезона пожалует в гости к Колосу.

Колос — Шахтер

Воскресенье, 8 марта, 17:00. Киев, стадион Оболонь-Арена. Главный арбитр встречи — Ярослав Козык.

Колос подходит к матчу после поражения от Динамо и с амбициями занять шестое место по итогам первой части сезона. Ковалевцам, конечно, можно и проиграть, но нужно надеяться, что Днепр-1 обыграет Мариуполь. Прошлый тур для Колоса завершился поражением от Динамо, но команда Костышина весь второй тайм играла в меньшинстве и сложно было рассчитывать на очки.

Колос не лучшим образом выступал против грандов в первом круге с точки зрения результата. Ковалевцы не боялись играть в футбол, что часто им дорого обходилось. Сейчас же линия обороны Колоса преобразилась и выглядит несколько надежнее. Ковалевцы должны понимать, что Шахтер будет думать о баталиях в Лиге Европы, а потому возможность зацепиться за очки будет.

Шахтер, в свою очередь, после поражения от Ворсклы провел показательный матч, продемонстрировав разницу между собой и любой другой командой чемпионата. "Горняки" сыграли в полную силу и уже к середине первой половины игры Днепр-1 уступал в четыре мяча. И это те днепряне, которые туром раньше обыграли Динамо.

Очевидно, что Шахтер может позволить себе ротацию состава, но вряд ли она будет такая же массовая, как и в игре против Ворсклы. "Горнякам" не стоит терять тот гандикап, что имеется на ровном месте, но дончане, определенно, попытаются добиться победы при минимальной затрате сил, чтобы во всеоружии подойти к игре против Вольфсбурга.

Интересные факты:

Колос не играет вничью в УПЛ уже 13 поединков кряду.

20-й гол в УПЛ могут забить Виктор Коваленко и Дентиньо, 15-й — Тарас Степаненко, 10-й — Алан Патрик.

С 24 ноября, если Колос забивает в матче, то не меньше, чем два гола.

Не сыграют: Задоя

прогноз 0:2

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