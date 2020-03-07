Стали известны стартовые составы команд на матч 22 тура УПЛ между полтавской Ворсклой и донецким Олимпиком.
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07 марта 2020, 13:12
Ворскла: Резник — Баенко, Чеснаков, Ндиайе, Пердута — Скляр, Пуцлин — Шехич, Кулач, Луизао — Степанюк
Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Сапай, Якубу, Артур, Ребенок, Васин
Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Кравченко, Политыло, Кравчук — Дегтярев, Шахаб
Запасные: Альими, Литвин, Тейшейра, Баланюк, Е. Пасич, Завийский, Чогадзе
Матч Ворскла — Олимпик начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.