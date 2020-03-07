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Виталий Буяльский, фото Динамо
07 марта 2020, 16:27
Динамо в заключительном поединке первой части сезона УПЛ сразится с Александрией. Основной состав киевлян пополнился Буяльским, который отбыл дисквалификацию.
Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков — Гречишкин, Гордиенко, Довгий — Задерака, Ситало, Третьяков
Запасные: Билык, Пашаев, Бабогло, Запорожан, Грицук, Протасов, Устименко
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Караваев, Буяльский, Вербич — Русин
Запасные: Бойко, Пиварич, Андриевский, Кадири, Дуэлунд, Цитаишвили, Соль
Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.