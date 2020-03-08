Украина

Полузащитник Александрии прокомментировал поражение от Динамо (1:3).

Александрия в 22-м туре Премьер-лиги уступила дома Динамо 1:3. Практически весь второй тайм команда играла в меньшинстве из-за удаления Артема Довгого. Хавбек Александрии пытался пробить через себя, в его ногу влетел Денис Попов, и Довгого наградили второй желтой карточкой (начиная с 2:58 в обзоре матча).

"Потеря Довгого была значимой. Грубо говоря, нам уже нечего было терять, мы старались играть так же в свой футбол, старались прессинговать. Моментами у нас получалось", — заявил в комментарии Футбол News Валерий Лучкевич.

"Мы играли за себя и за того парня, понимаете? Хотели показать, что это была ошибка арбитра", — добавил хавбек Александрии Василий Грицук.

Александрия по итогам первого этапа Премьер-лиги заняла пятое место, отстав на пять очков от занявшей четвертое место Десны.