Украина

Вашему вниманию символическая сборная 22-го тура украинской Премьер-лиги по версии Football.ua.

Football.ua представляет свою версию команды уикенда в украинской Премьер-лиге.

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Вратарь: Евгений Паст (Десна)

Черниговская Десна, казалось, попала в непростую ситуацию, когда в первом тайме был удален Гуцуляк. Однако, "северянам" даже в меньшинстве удалось. После этого хозяева сделали ставку на надежную оборону, но Заре все равно удавались опасные моменты у ворот Паста. Голкипер Десны провел шикарный поединок. Совершил несколько хороших сейвов, чем вселял уверенность в своих партнеров.

Правый защитник: Ловро Цвек (Заря)

Хорвата стоит похвалить не только за эффективную игру в матче против Десны, а также стоит отметить, что он отыграл на не родной для себя позиции и сумел показать хороший уровень. Цвек был полезен команде в создании атак, активно подключался и выводил партнеров на ударные позиции. Также Ловро несколько раз пробивал по воротам Паста, однако кипер Десны был непревзойденным в данном поединке.

Центральный защитник: Йоонас Тамм (Десна)

Опять стоит упомянуть то, что Десне пришлось играть от защиты, когда команда повела в счете в меньшинстве. И оборона "северян" также прекрасно с этим справилась. Йоонас Тамм провел достаточно сильный мяч, выиграв большинство единоборств и не дав из-под себя хотя бы раз пробить по воротам.

Центральный защитник: Владимир Чеснаков (Ворскла)

Опытный футболист отыграл огромную роль в победе над Олимпиком. Помимо надежной игры в обороне, Чеснаков был полезен при начале атак своей команды. Владимир продемонстрировал хороший уровень первой передачи, благодаря чему Ворскле удавалось качественно переходить из обороны в атаку.

Левый защитник: Виталий Миколенко (Динамо)

Есть две стороны медали в игре Миколенко против Александрии. С одной стороны, Виталий вновь не так качественно отыграл в обороне, но с каждым матчем есть определенный прогресс. С другой стороны, Миколенко опять был очень полезен команде при атаке. Огромное количество подключений, начало атак через фланг, ассист и гол — это все об игре Виталия в поединке против Александрии.

Центральный полузащитник: Вадим Милько (Колос)

Колос проиграл донецкому Шахтеру в достаточно боевом поединке и все же сумел остаться в топ-6. Милько, как и вся команда Колоса, удостоился немалого количества комплиментов. Вадиму удалось забить два гола в ворота Пятова, тем самым получилось сохранять интригу в матче до самого финального свистка.

Центральный полузащитник: Виталий Буяльский (Динамо)

Буяльский ожидал тяжелого матча против Александрии. Динамо было очень важно не проиграть центр, и именно Виталий являлся ключевым игроком команды, отвечающим за эту зону. Благодаря игре своего хавбека, киевляне сумели навязать приличную игру сопернику, который был настроен на достаточно вязкую игру в средине поля. Виталий традиционно был хорош при переходе команды из обороны в атаку. Также ему удалось отличиться голом.

Правый вингер: Алексей Чичиков (Днепр-1)

Днепр-1 оказался в интересной ситуации. Их соперник был в подавленном меньшинстве, а счет на табло долго был 0:0. Ситуация давила на днепрян, ведь было бы стыдно не воспользоваться таким преимуществом. Выход на замену Алексея Чичикова заметно привнес остроты в игру днепрян, особенно, что касается флангов. Как итог, Чичиков оформил дубль и помог команде разгромить "приазовцев".

Левый вингер: Сергей Булеца (Днепр-1)

Сергей запомнился, как один из самых активных игроков в составе днепрян. С его фланга исходила основная острота в матче, однако долгое время ему не удавалось забить гол. Впрочем, хавбеку все же удалось вписать свою фамилию в протокол, когда он результативно исполнил штрафной удар в концовке матча.

Нападающий: Александр Филиппов (Десна)

Филиппов прогрессирует от матча к матчу. Александр идеально воспользовался пробелом в обороне Зари и реализовал один из немногих моментов своей команды в поединке. Гол Филиппова был забит, когда команда была в меньшинстве. По итогу, именно этот мяч стал единственным в матче. Помимо этого, нападающий Десны традиционно был хорош в давлении на оборону соперника.

Нападающий: Жуниор Мораес (Шахтер)

Мораес "прервал" свою двухматчевую безголевую серию в УПЛ. Форварду удалось расписаться в воротах Колоса, а также заработать пенальти в первом тайме. Матч на Оболонь-Арене выдался достаточно зрелищным, ведь было забито семь голов, и Мораес стал одним из лучших игроков матча.

Тренер: Руслан Костышин (Колос)

Команда Руслана Костышина проиграла в отчетном туре. Тем не менее Колос попал в топ-6 по итогам первого этапа. Ковалевцы проводили матч против лидера и действующего чемпиона УПЛ и стали второй командой в сезоне, кто сумел забить "горнякам" три гола за матч. Колос дал достойный ответ Шахтеру за поражение 0:6 в первом круге. Стоит отметить, что хозяева поединка бились до конца и сохраняли интригу в матче до самого финального свистка.

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