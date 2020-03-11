Украина

Football.ua анонсирует поединок Кубка Украины.

В рамках четвертьфинала Кубка Украины Мариуполь постарается пройти в следующий этап турнира, преодолев второлиговый Альянс.

Альянс — Мариуполь

Среда, 11 марта, стадион Юбилейный, Сумы, 18:00. Главный арбитр — Игорь Пасхал

Выход в четвертьфинал национального Кубка — это уже серьезное достижение для Альянса, а игра против Мариуполя — самое серьезное испытание. Конечно, стоит отметить, что приазовцы станут первым представителем Премьер-лиги, против которого Альянсу предстоит играть. Справедливости ради стоит отметить, что до стадии 1/4 второлиговой команде попадались лишь более-менее равные по силе соперники. К примеру, на прошлом этапе Альянс в ярком поединке сумел преодолеть Горняк-Спорт со счетом 5:3.

Пожалуй, для Мариуполя нынешний розыгрыш Кубка Украины — это самая главная цель на остаток сезона. В регулярном чемпионате подопечные Бабича в матче с тремя удалениями проиграли Днепру-1, тем самым лишившись шансов на попадание в первую шестерку. С точки зрения борьбы за выживание у Мариуполя также ситуация довольно комфортная, а значит Кубок остается главной мотивацией для приазовцев, тем более что нынешний соперник кажется вполне преодолимым.

Вряд ли Альянс грезит победой в турнире. Конечно, не стоит забывать про пример Ингульца, который, к слову, все еще участвует в Кубке, но мы не видели "зеленых" на фоне серьезных оппонентов. У Альянса хорошая ситуация во Второй лиге, так что мотивации на финальную часть сезона, в случае чего, у них будет хватать из без Кубка.

Есть ли подобные амбиции у Мариуполя? Почему бы и нет. Грозных команд осталось не так много, а главный фаворит на трофей — Динамо — не отличается стабильностью, и обыграть киевлян сейчас не кажется уж совсем непосильной задачей. Предположим, что приазовцы все силы кинут именно на Кубок, да и в очном противостоянии против Альянса подопечные Бабича — безоговорочные фавориты.

Ориентировочный состав:

Альянс: Важинский — Дугиенко, Пикуль, Писный, Осадчий — Приходько, Гаврась, С. Шарай, Анцибор, В. Шарай, Загинайлов

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Дава, Яворский, Кирюханцев — Горбунов, Федорчук, Тищенко, Топалов, Мишнев — Кулаков