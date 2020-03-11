Команда из Закарпатья стала первым полуфиналистом Кубка Украины сезона-2019/20.
Александр Глагола, Минай
11 марта 2020, 18:05
Минай открыл счет в матче с Ингульцом благодаря голу Глаголы, но гости отыгрались усилиями Мишуренко. Матч изобиловал карточками – 13 желтых карточек (одна из которых – тренеру Ингульца Сергею Лавриненко) и три красных.
В серии пенальти команды исполнили по девять ударов. Сильнее оказался Минай – 6:5.
Минай – Ингулец 1:1 (6:5 по пенальти)
Голы: Глагола, 30 – Мишуренко, 54.
Минай: Попович – Жичиков, Никитюк, Сантос, Стасюк – Вагин – Оринчак, Ткачук (Кополовец, 90+3), Глагола (Маик, 80), Пиняшко (Карноза, 104) – Нуриев.
Ингулец: Шуст – Балан, Синегуб, Павлов, Фатеев – Лупашко – Козак (Коваленко, 101), Бартулович, Запорожец (Загальский, 101) – Мишуренко (Квасный, 84), Сичинава (Коробка, 120+1).
Предупреждения: Глагола, Жичиков, Оринчак, Ткачук, Микуляк – Синегуб, Павлов, Запорожец, Мишуренко, Бартулович, Сичинава, Загальский, Лавриненко (тренер).
Удаления: Никитюк, 117 – Фатеев, 78, Павлов, 118.
Другие полуфиналисты определятся сегодня в парах Альянс – Мариуполь, Динамо – Александрия и Десна – Ворскла.