Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Украины между киевским Динамо и Александрией.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко произвел два изменения в стартовом составе своей команды по сравнению с предыдущим матчем против Александрии. В основе кубковой встречи с командой Владимира Шарана выйдут полузащитник Мохаммед Кадири и нападающий Фран Соль.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Кадири, Сидорчук — Караваев, Буяльский, Вербич — Соль

Запасные: Бойко, Андриевский, Шепелев, Цыганков, Дуэлунд, Цитаишвили, Русин

Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Довгий, Гречишкин — Мишенко, Ситало, Третьяков

Запасные: Билык, Безбородько, Запорожан, Пашаев, Грицук, Шендрик, Задерака

Матч Динамо — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.