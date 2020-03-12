Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор кубкового поединка.

Мариуполь одержал победу над Альянсом в матче 1/4 финала Кубка Украины. Первый тайм поединка завершился со счетом 2:2, но во втором тайме Полегелько и Муравский принесли победу приазовцам.



Альянс — Мариуполь 2:4

Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 — Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47, Муравский, 66.

Альянс: Важинский — Загинайлов (Шпиренок, 90), Лучик, Медведев, Осадчий, Пикуль, Рогозинский, Сидоренко (Агапов, 61), В. Шарай (Приходько, 71), С. Шарай, Ярошенко.

Мариуполь: Гальчук — Муравский, Яворский, Игнатенко (Федорчук, 46), Корниенко, Мишнев (Путря, 79), Полегенько, Тищенко, Фомин (Топалов, 74), Чех.

Предупреждения: Рогозинский, В. Шарай, Приходько — Игнатенко, Мишнев, Федорчук, Тищенко.

Удаление: Федорчук, 87 (повторное предупреждение).

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