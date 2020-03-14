Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 23 тура УПЛ между ПФК Львов и Карпатами.

Зимний новичок Карпат Владимир Танчик восстановился после полученной травмы и готов впервые сыграть за свою новую команду в матче против ПФК Львов. Место в основе досталось и юному Алексею Сычу, который составит пару Егору Назарине в опорной зоне.

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу — Приймак, Сабино — Татарков, Алваро, Ренан — Яковелли

Запасные: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Ныч, Богунов, Велвес

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Гиоргадзе, Халл, Лях — Назарина, Сыч, — Танчик, Клец, Г. Пасич — Бойчук

Запасные: Каниболоцкий, Веремиенко, Козак, Лейоус, Притула, Деда

Матч ПФК Львов — Карпаты начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.