Стали известны стартовые составы команд на матч 23 тура УПЛ между ПФК Львов и Карпатами.
владимир танчик, фк карпаты
14 марта 2020, 13:43
Зимний новичок Карпат Владимир Танчик восстановился после полученной травмы и готов впервые сыграть за свою новую команду в матче против ПФК Львов. Место в основе досталось и юному Алексею Сычу, который составит пару Егору Назарине в опорной зоне.
ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу — Приймак, Сабино — Татарков, Алваро, Ренан — Яковелли
Запасные: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Ныч, Богунов, Велвес
Карпаты: Кудрик — Мартинс, Гиоргадзе, Халл, Лях — Назарина, Сыч, — Танчик, Клец, Г. Пасич — Бойчук
Запасные: Каниболоцкий, Веремиенко, Козак, Лейоус, Притула, Деда
Матч ПФК Львов — Карпаты начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.