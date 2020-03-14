Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 23 тура УПЛ между Александрией и ковалевским Колосом.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин оставил целый ряд игроков основного состава на скамейке запасных, предоставив возможность резервистам проявить себя в матче против Александрии.

Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух — Гречишкин, Запорожан, Грицук — Лучкевич, Безбородько, Мишенко

Запасные: Панькив, Гордиенко, Ковалец, Мирошниченко, Ситало, Шендрик, Задерака

Колос: Яшков — Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец — Богданов, Ориховский — Сорокин, Морозко, Вильхамссон — Бондаренко

Запасные: Кучеренко, Емец, Ильин, Петров, Гавриш, Кожушко, Лысенко

Матч Александрия — Колос начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.