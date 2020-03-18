Неман подписал Коваля из Черноморца

Украинский форвард продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.
Владимир Коваль, ФК Неман
18 марта 2020, 22:18
Футбольный клуб Неман, выступающий в первенстве Беларуси, на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Владимира Коваля.
Украинский футболист подписал с новой командой соглашение до конца сезона-2020, однако финансовые детали сделки не сообщаются.
Последним клубом Коваля являлся одесский Черноморец, за который игрок в текущем сезоне Первой лиги провел шесть матчей, но результативными действиями не отличился.
Стоит отметить, что Владимир Коваль является воспитанником киевского Динамо. Ранее он также защищал цвета Динамо-2, Севастополя и ряда польских клубов.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.