Неман подписал Коваля из Черноморца

Украина

Украинский форвард продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.

Футбольный клуб Неман, выступающий в первенстве Беларуси, на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Владимира Коваля.

Украинский футболист подписал с новой командой соглашение до конца сезона-2020, однако финансовые детали сделки не сообщаются.

Последним клубом Коваля являлся одесский Черноморец, за который игрок в текущем сезоне Первой лиги провел шесть матчей, но результативными действиями не отличился.

Стоит отметить, что Владимир Коваль является воспитанником киевского Динамо. Ранее он также защищал цвета Динамо-2, Севастополя и ряда польских клубов.