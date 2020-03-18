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    18 марта 2020, 22:18

    Неман подписал Коваля из Черноморца

    Украинский форвард продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.

    Владимир Коваль, ФК Неман
    Владимир Коваль, ФК Неман 18 марта 2020, 22:18

    Футбольный клуб Неман, выступающий в первенстве Беларуси, на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Владимира Коваля.

    Украинский футболист подписал с новой командой соглашение до конца сезона-2020, однако финансовые детали сделки не сообщаются.

    Последним клубом Коваля являлся одесский Черноморец, за который игрок в текущем сезоне Первой лиги провел шесть матчей, но результативными действиями не отличился.

    Стоит отметить, что Владимир Коваль является воспитанником киевского Динамо. Ранее он также защищал цвета Динамо-2, Севастополя и ряда польских клубов.

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