Украина

Алексей Михайличенко вновь вернется к административной работе.

По информации журналиста Олега Ящука, наставник луганской Зари Виктор Скрипник летом сменит клубную прописку.

Специалист провел переговоры с руководителями киевского Динамо — Игорем и Григорием Суркисами. Стороны договорились об условиях будущего сотрудничества.

Нынешний наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко уже знает о переговорах клуба со Скрипником и летом готов вернуться к работе спортивным директором.

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