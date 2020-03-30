Украина

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Артем Франков вместе со своей редакцией выпустил новый номер журнала "Футбол".

"Это специальный номер Футбола, сделанный вопреки всяким карантинам и прочим обстоятельствам для внушения праведной мысли: мы живы! И как только — немедленно вернёмся...", — написал Артем в своем канале в Telegram.

В свежем номере есть: "редакционка" Франкова, большой материал про Мишеля Идальго, текст нашего автора Сергея Шевченко об итальянском футболе и многое другое.

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