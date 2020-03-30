Экс-защитник "бело-синих" вспомнил вылет киевлян из Лиги чемпионов-1997/98.
Александр Головоко, фото УАФ
30 марта 2020, 12:11
Бывший игрок киевского Динамо Александр Головко вспомнил сезон-1997/98, когда после уверенно выигранного квартета Лиги чемпионов против Барселоны, ПСВ и Ньюкасла, "бело-синие" оказались слабее Ювентуса в четвертьфинале турнира.
"Не знаю, были бы шансы у Динамо, если бы команда попала на Ювентус не в марте, а в разгар сезона. Даже не буду высказывать какие-то предположения. У нас была неплохая команда, но тот Ювентус – это был великий состав", — цитирует Александра пресс-служба Динамо.
"Даже такую вещь скажу, мне кажется, Марчелло Липпи был едва ли не единственным тренером, которого Лобановский не скажу, что опасался, а относился к нему с большим уважением и вниманием. Остерегался, настороженно относился. Это было видно по его мимике, отношению, подготовке. Что передавалось и на нас, в том числе, на меня".
Также Головко рассказал о селекционной заслуге Йожефа Сабо.
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