Украина

Экс-игрок киевлян высказал свое мнение о нынешних футболистах команды.

Бывший защитник Динамо Бадр Эль Каддури дал свою оценку нынешнему левому фулбэку киевлян Виталию Миколенко.

"Как по мне, Миколенко – самый сильный футболист из всех, кто выступал на левом фланге защиты в Динамо. В прошлом году зимой я приезжал на сборы в Марбелью, и прямо сказал Хацкевичу, что у него в команде есть настоящий бриллиант. Он спросил, кто же это, и я указал на Миколенко. "Но он же еще слишком молод", – ответил Саша, на что я парировал: "Дай ему шанс, пусть играет у тебя, и через год-два это будет готовый футболист для топ-чемпионатов".

"Без всяких сомнений, Пиварич также очень хороший игрок, технически подкован, но если выбирать, то лично мне больше импонирует Миколенко. К тому же Виталий намного моложе и перспективнее".

Также марокканец рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

"Попробовав себя в роли агента, я понял, что это не мое. Я был футболистом, жил с футболистами, и знаю, что если хочешь быть хорошим агентом, то надо обманывать игроков. Нельзя верить ни одному агенту. Я так не могу".

"Поэтому решил стать тренером – я люблю футбол, понимаю его, люблю адреналин, который получаешь во время каждой игры. Это моя жизнь. Футбол дал мне много, а теперь я хочу отдать – в частности, в работе с молодыми ребятами передать свой опыт. Ну а в дальнейшем, став старше, мечтаю стать генеральным директором какого-то клуба, а, возможно, и президентом", — сказал Эль Каддури официальному сайту Динамо.

Ранее экс-игрок киевлян Александр Головко рассказал, благодаря кому собралась легендарная команда Лобановского.