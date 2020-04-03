Украина

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна — о несостоявшемся переходе.

Дарио Срна не мог бросить команду в сложную ситуацию, и не жалеет, что не перешел в каталонский клуб.

"Принимал решение сердцем. Я не мог бросить Шахтер. Тогда была война. Не хотел, чтобы люди подумали, что я уезжаю из клуба, потому что мы не в Донецке. Чувствовал, что это важный момент нашей жизни – жизни Шахтера и Донбасса".

"Знаю, насколько меня уважали и любили в Донецке и насколько я любил. Я просто не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей".

"Не жалею, что не ушел в Барселону. Я остался в Шахтере, потому что мое сердце приняло такое решение, вот и все", — приводит слова Дарио Срна официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 год.

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