Украина

Экс-полузащитник киевлян и сборной сравнил эти команды, а также рассказал о своих надеждах вернуться в состав "желто-синих".

Евро-2020 перенесли на следующий год, и потенциально у Сергея Рыбалки будет возможность проявить себя и вернуться в сборную Украины. Однако он сейчас об этом не задумывается.

"Сейчас у меня мысли не о сборной, а о том, как бы восстановиться после травмы, большее не загадываю. Хочется просто вернуться на поле, потому что уже больше, чем полгода без футбола и немножко крыша едет. У меня нет сейчас такого "сборная, сборная". Мне бы вернуться на поле, вернуть свои кондиции. Дай Бог, если буду играть и на меня обратят внимание… Тогда хотелось бы, конечно, и в сборную попасть", — заявил Рыбалка в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

"Тот футбол, который показывает сборная, мне напоминает игру Динамо Киев в первых два года при Реброве. Сама структура, кто как перемещается, как опорник действует, как он страхует центральных, как фланговые игроки смещаются в центр. Я вижу тот футбол, который показывало Динамо при Реброве".

На позиции Сергея Рыбалки в сборной Украины выступает Тарас Степаненко, которого многие считают незаменимым.

"Есть футболисты в Украине, почему нет? Просто доверяют Степаненко больше, он играет все игры в Шахтере, ему доверяет тренерский штаб, поэтому всем кажется, что нет другого игрока на его позицию. Есть – и в Динамо, и вот Харатин. Я, честно, не особо следил, но знаю, что в Динамо-2 он хорошо в этой структуре смотрелся. Нет незаменимых игроков".

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