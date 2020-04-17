Украина

Специалист не исключает вариант возвращения в родной чемпионат.

Украинский тренер Роман Григорчук вспомнил период работы в одесском Черноморце и поведал причины, по которым ему пришлось покинуть клуб.

"В связи с событиями в Украине, к сожалению, руководство начало ставить другие задачи, другие цели. Пришло к тому, что настало время мне уйти. Также хотел быть в Лиге чемпионов. Это моя мечта, которую я хотел и хочу до сих пор достичь. Первое, что двигало мной, это желание достигать высоких результатов, попасть в Лигу чемпионов".

Также специалист поведал о том, вернется ли в УПЛ.

"Не знаю, когда я вернусь в УПЛ. Но могу сказать, что я этого хочу, я к этому готов. Буду ждать, когда у меня появится такой шанс", — рассказал Григорчук в интервью телеканалу Футбол.

На данный момент Роман Григорчук находится без работы. Последним клубом, где работал Григорчук была ФК Астана (июнь 2018 — декабрь 2019). Также специалист работал в азербайджанской Габале, запорожском Металлурге, одесском Черноморце и латвийских Вентспилсе и Динабург Даугавпилс.

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