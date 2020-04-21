Украина

Причина переноса соревнований — пандемия коронавируса и продление карантина в Украине до 12 мая.

Сборная Украины - триумфатор турнира им. Лобановского в 2019 году, УАФ

Сборная Украины - триумфатор турнира им. Лобановского в 2019 году, УАФ

В связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса в Украине, Украинская ассоциация футбола выступила с официальным заявлением касательно проведения традиционного турнира памяти Валерия Лобановского.

Мемориал Лобановского должен был состояться в период с 29 по 31 мая, однако соревнования были перенесены на весну 2021 года.

Отметим, что на этом турнире должны были принять участие молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Теперь ожидается, что подопечные Руслана Ротаня соберутся в следующий раз на сборах 31 августа, на которых проведут подготовку к выездным отборочным поединкам на молодежное Евро-2021 против Дании и Финляндии.

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