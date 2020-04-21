Украина

В четверг в 19:00 тренер ответит на вопросы читателей в прямом эфире в Инстаграме.

Экс-тренер Карпат и Черноморца Олег Дулуб согласился пообщаться с читателями Football.ua. Вы можете оставить вопросы для него в комментариях к этой новости – лучшие будут заданы в прямом эфире в Инстаграме, который начнется 23 апреля в 19:00.

Прямой эфир будет доступен на странице Football.ua в Инстаграме. Чтобы не пропустить, рекомендуем подписаться прямо сейчас.

Последним местом работы Олега Дулуба в Украине был Черноморец. Он принял "моряков" в сентябре 2017 с одним баллом в турнирной таблице после семи туров. При белорусском специалисте дела команды пошли вверх – была добыта ничья с Шахтером (0:0) и победа над Динамо (2:1). В конце декабря того же года Олег Анатольевич покинул одесситов и вскоре возглавил БАТЭ.