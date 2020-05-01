Украина

Футболист рассказал, что никогда никогда не думал о переходе к "горнякам".

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили рассказал о том, что имел предложения от донецкого Шахтера, однако данный вариант для него никогда не был привлекательным.

"Были предложения от Шахтера. Но я даже не разговаривал ни с кем. Я воспитанник Динамо. Так, как относятся к воспитанникам в Шахтере, думаю, никто бы туда не перешел, тем более сейчас".

"Родители отдают в донецкий клуб своих детей, а их уже изначально там "плавят". Я считаю, что там своим молодым игрокам вообще не дают шансов", — цитирует футболиста официальный сайт киевлян.

В нынешнем сезоне Цитаишвили провел 8 матчей в первой команде "бело-синих", отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

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