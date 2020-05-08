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Защитник Олимпика Дмитрий Гришко в откровенном интервью пообщался с журналистом Football.ua Антоном Рыбаковым.

Капитан и защитник Олимпика Дмитрий Гришко — один из главных ветеранов украинского футбола, которого по праву можно считать играющей легендой донецкой команды. Футболист, даже в свои 34 года, занимает второе место по количеству выигранных единоборств среди всех защитников в УПЛ в текущем сезоне.

В эксклюзивном интервью Дмитрий Гришко пообщался с журналистом Football.ua, в котором откровенно рассказал о работе с экс-наставником дончан Висенте Гомесом, о неудачных результатах команды после успешного зимнего сбора, жизни легионеров в условиях карантина, рисках возобновления чемпионата и о многом другом.

- Как проходит жизнь на карантине? Удается ли поддерживать форму в подобных условиях?

Везде надо искать плюсы. Я провожу время с семьей. В отпуске не удается часто видеть отца, поэтому сейчас приехали к нему. Каждый днем вместе наслаждаемся. По поводу физической формы. Я каждый день делаю пробежки, или же пользуюсь велосипедом. Плюс есть программа тренерского штаба на каждый день, стараюсь выполнять ее, и с этим проблем нет.

Опять-таки, работа в общей группе и футбольные упражнения с мячом — этого, конечно, не хватает. Поэтому, когда команду соберут, надо над этим работать.

- Появляется информация о приблизительных сроках возобновления чемпионата и тренировочного процесса. Клуб уже сообщал вам, когда команда сможет приступить к полноценной работе?

Я вчера разговаривал со спортивным директором. Объявили уже, что была пресс-конференция со всеми представителями Премьер-лиги. Им сказали, что 30-е мая — базовый день. Ждем выхода с карантина, посмотрим, какой будет ситуация к этой дате, но пока команде не говорили конкретное число, когда мы будем собираться. Все ждут начало окончания карантина 11-го мая, будет отталкиваться от этого.

- Как ситуация в Олимпике с зарплатами? Известно, что подобные ограничения коснулись многие клубы. Вы, как капитан, обсуждали этот вопрос с руководством или просили партнеров по коллективу пойти на уступки?

Нет, мы не обсуждали. Мне нечего сказать на сегодняшний день. Но мы соберемся, будет диалог и посмотрим, какое будет решение руководства.

- Стоит ли вообще продолжать УПЛ или стоит последовать примеру Лиги 1, завершив первенство?

Хотелось бы играть в футбол. Хочется закончить чемпионат на футбольном поле, а не какими-то другими методами. Но сейчас в целом не о футболе думаешь, а вообще как жить нормально, как спокойно выходить на улицу, а не опасаться кого-то.

Первую неделю все друг друга боялись, опасались вместе даже сесть в лифт. Футбол футболом, но хочется нормальную жизнь вернуть. Для футболистов это профессия, любимое дело, но хочется просто выйти на улицу и не бояться, что тебя будут обходить стороной. Есть дети, за них переживаешь. Что касается игры, надо продолжать в хороших условиях, не надо доигрывать сезон с горяча. Надо смотреть на ситуацию. Если есть какие-то риски, то надо повременить.

- К примеру, в Беларуси продолжается чемпионат. Как вы считаете, правильно ли они поступают, отказываясь уходить на карантин?

Я не особо слежу за этим чемпионатом. Некорректно говорить, правильно или нет, стоило им уходить на карантин или нет. Воздержусь в этом вопросе, чтобы не обидеть или оскорбить кого-либо. Время покажет, но главное, чтобы все было хорошо.

- Как вы оцените выступления Олимпика в текущем сезоне?

На сегодняшний момент мы не справляемся с задачей. То место, которое есть, не устраивает никого. Оцениваю неудовлетворительно. Если мы возобновим чемпионат, то оценим наши шансы на то, чтобы попасть на переходные матчи. На это шансы есть. Можем пробиться и зацепиться за это. Но на данный момент ситуация Олимпика неудовлетворительна.

- Субъективно, игра Олимпика под руководством Висенте Гомеса была самой симпатичной за последнее время. СМИ, в свою очередь, связывали его увольнение не совсем с футбольными причинами. Как вам объяснил клуб, почему Висенте ушел, и как вы это восприняли?

Команде тоже было интересно. Мы с удовольствием с ним работали. Мы не только сдружились, как-то породнились за это время. Думаю, у нас было больше, чем дружба. Несмотря на работу в формате тренер-футболист, мы отлично общались вне поля. Висенте со всеми хорошо ладил. Это было неожиданное решение. Все приняли это болезненно, потому что посреди чемпионата состояние было не особо хорошо. Понимаешь, что сейчас придешь на тренировку и будет Висенте, а приходишь и его нет. Неприятное было ощущение.

Как объяснили? По каким причинам, футбольным или не футбольным... Я в этом не разбирался, не узнавал у президента, по каким причинам они расстались. Надо двигаться дальше. С такими мыслями мы и начали идти вперед. Сейчас поддерживаем Климовского. Он всегда приходит, когда ситуация не особо хорошая, и ему тоже тяжело. Грустить о том, что Висенте ушел — времени не было.

- Как в клубе смотрят на то, чтобы лишить Климовского приставки "исполняющий обязанности"?

Все довольно просто. Будут результаты и будет игра, то сто процентов эту приставку уберут, и он будет главным тренером. Я связываю это только с этим.

- Вернемся к Висенте. Вы работали под руководством многих тренеров. Чем Гомес методом своей работы отличался от Жулио Сезара и Вячеслава Шевчука, к примеру?

Все люди разные. Тренера отличаются друг от друга методами. Все они современно смотрели на футбол, они хотели привить атакующий стиль. Каждый из специалистов многому нас научил, от каждого мы получили что-то новое. Это действительно так. Я долго могу перечислять, что я получил от Шевчука, от Сезара и от Висенте.

Каждый тренер сделал Олимпик лучше. На каких-то ошибках мы научились. Сравнивать их я не буду, потому что это некорректно. Все менеджеры достойны. Хотелось получить от них максимум, впитать то, что они нам говорят. Лично у меня это удалось.

- Олимпик очень качественно провел зимний сбор — лучший результат среди украинских команд. Тем не менее, в официальных матчах игра была не столь уверенной. Почему такой контраст получился?

Дело в психологии. Не справляемся с давлением. Если игры сборов — это поединки, которые ничего не решают, то в чемпионате есть определенное давление на результат. С ним мы не справились, не смогли сбросить с себя неуверенность, чтобы просто получать удовольствие от игры.

- В Олимпике из года в год есть проблема с текучкой кадров. Нет опасения, что в текущих реалиях ситуация только ухудшится?

Не знаю, изменится ли состав команды на фоне этой эпидемии. Будет ли это зависеть от текущих реалий или от того, как мы провели сезон. Выводы будут сделаны по другим факторам, и не на эпидемию будут смотреть. Мы двигаемся каждый раз вместе, тут даже разговоров быть не может. Сколько кому отведено играть в этой команде, но каждый вносит свою пользу в коллектив.

Нет лишних разговоров о том, что нам надо объединиться и так далее. Мне кажется, это и так всем понятно. Все мы делаем одно дело в одной команде.

- Как дела у легионеров команды? Как они воспринимают происходящее?

Я разговаривал с ними. Тяжело. Мы с своей стране, а они далеко от своего дома, и переживают за своих родных и близких. Я постарался поддержать, найти какие-то слова. Они не падают духом. Кто на базе, они поддерживают форму индивидуально. Есть свои условия, и поля, и мячи. Каждый день занимаются. Естественно, я представляю, насколько им тяжело.

- Что вы думаете о переносе чемпионата Европы? Кто-то из игроков Олимпика мог бы за этот год достичь уровня сборной?

Посмотрите, какая ситуация происходит не только в Украине, а и в мире. От этого и отталкивались. Это решение правильное. Переносить, к примеру, на август? А вдруг бы ситуация не поменялась, и пришлось бы вновь переносить. Я думаю, что до 2021 года все наладится.

По поводу наших футболистов. Все будет зависеть от их индивидуальных качеств и успехов команды. Потому что если ты находишься вверху таблицы, на тебя обращают внимание, если плетешься внизу — это тяжелее. Мне об этом еще Влад Ващук в Черноморце говорил. Всегда надо находится вверху. И не один год, а стабильно, как это делает Заря или последнее время Александрия. На такие команды и на таких футболистов обращают внимание.

- Вы один из самых опытных защитников в УПЛ. Кого вы бы выделили среди молодых игроков обороны?

Молодежь очень хорошая у нас, в будущее можно смотреть с уверенностью. Кого-то выделять не буду, но посмотрите на всю молодежь Зари. Насколько они уверенно играют и показывают результат. Играют не на свои годы. Молодые отличные игроки есть в Десне, Александрии, в Карпатах. Даже у нас есть. Молодежь хорошая, но надо время, и всем разное. Я рад, что у нас в стране есть такие футболисты.

- Итальянские СМИ писали, что защитники Динамо Денис Попов и Виталий Миколенко могут перейти в Милан. Ваше мнение, стоит ли молодым игрокам ехать в Европу или стоит "дозревать" в отечественных чемпионатах?

Я не хочу свое мнение касательно Попова и Миколенко выражать, потому что это будет неправильно. Я не знаю, какая ситуация у этих игроков. Они хорошие футболисты, личное решение принимать им, я не в праве давать какие-то советы.

Например, если мы берем топ-клубы, то чем раньше ты туда уедешь, тем лучше. К примеру, брать Милан, Реал, Барселону, то лучше ехать как можно быстрее.

- А если бы вас позвали бы в условную Венгрию?

Не поехал бы, мне дома нравится. Венгрия? Я общался с Антоном Кравченко, когда он только перешел (в Кишварду — прим. ред.). Хороший, сильный чемпионат. Болельщики приходят на стадионы и заполняют трибуны. Но если бы у меня был вариант, продлить контракт с Олимпиком или поехать в Венгрию, то я бы остался в Олимпике. Сто процентов.

- Вам уже 34 года. Готовы в Олимпике завершить карьеру или готовы рассмотреть другие предложения?

Буду рассматривать. Но лет через пять.

- Думали уже, чем будете заниматься после завершения карьеры? Тренерская деятельность или какая-то другая сфера?

Не знаю, правда. Это часто у меня спрашивают. Я понимаю, что у меня возраст, который считается ветеранским, надо думать, что делать дальше. Мысли есть, но не о тренерской работе. Если я начну за это думать, то это может помешать моей футбольной карьере на данный момент. Это ускорит ее завершение.

Стану я тренером или нет, большой вопрос, чем я могу помочь в этом амплуа. Стоит ли начинать... Понятно, что все изначально неопытны, а опыт приходит со временем. Я стараюсь отгонять эти мысли, довольно сложный вопрос.

- Известно, что вы коллекционируете винил. Пополнилась ли коллекция в последнее время?

Пока карантин. Жду какого-то смягчения. Мониторю новые места, куда можно поехать и что посмотреть. Готовлюсь в этом плане к выходу с карантина. Планирую что-то приобрести.