Украина

Бывший защитник Динамо — о памятных моментах в составе киевской команды.

Бетао, который все еще хорошо говорит на русском языке, вспомнил, почему решил переехать в Украину, рассказал о памятных моментах в Динамо и взаимодействии с партнерами и тренерами.

О своем фильме, который выложил в свой Instagram

"Я рассказывал о лучших моментах своей карьеры в киевском Динамо. О том, что я играл в большой команде, выступал в еврокубках против таких известных футболистов, как Лионель Месси, Самюэль Это′О. Кроме того, успел поиграть вместе с лучшим футболистом в истории Украины — Андреем Шевченко. Тяжелые моменты в адаптации тоже были, ведь в Украине другие культура, язык и климат. Но в целом с Динамо у меня связаны очень приятные воспоминания".

"Да, киевское Динамо для меня — второй дом. Я провел в Киеве много времени, и болельщики всегда поддерживали нас. У меня никогда не было проблем в команде, с фанатами или в Украине в целом. Поэтому половина моего сердца – "бело-синяя".

"Я провел в Динамо пять лет — это большой период времени. Пришлось быстро выучить русский язык. Помню, что на своем первом сборе в Австрии в 2008 году я был единственным бразильцем в команде и ничего не понимал по-русски. Тогда Шовковский обратился ко мне по-английски и научил четырем словам — “вперед”, “назад”, “влево” и “вправо”. На первой тренировке я постоянно повторял для себя эти слова, стараясь запомнить. А спустя шесть месяцев уже мог немного говорить по-русски".

О том, с кем продолжает общаться:

"Общаюсь с Карлосом Корреа, держим связь с Дуду, Андре и Диого Ринконом — он недавно приезжал в Украину. А с Данило Силвой, который сейчас играет в Америке, к сожалению, уже давно не говорили", — приводит слова Бетао официальный сайт Динамо.

Напомним, что Бетао выступал за Динамо с 2008 по 2013 год, а вернулся в клуб в 2015 году.

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