Украина

Большинство респондентов, в свою очередь, проголосовало за Каирский международный стадион.

Авторитетное испанское издание Marca провело опрос среди болельщиков и своих читателей, целью которого было определить лучшие футбольные стадионы мира.

В этот список попала и Донбасс Арена, расположенная в Донецке, которая по итогам голосования заняла 18-е место в топе. За украинский стадион проголосовало больше 9,4 тысяч респондентов.

Интересно, что лучшей ареной в мире, по мнению болельщиков, стал Каирский международный стадион, на котором выступают Аль-Ахли и Замалек, а также сборная Египта. Стадион из Египта набрал около 124,4 тысяч голосов.

Второе место заняла домашняя арена мадридского Реала Сантьяго Бернабеу (54,4 тысяч голосов), а третье — Камп Ноу из Барселоны (32,1 тысяч голосов).

ТОП-10 лучших стадионов мира выглядит следующим образом:

1. Каирский международный стадион (Аль-Ахли)

2. Сантьяго Бернабеу (Реал Мадрид)

3. Камп Ноу (Барселона)

4. Сан-Мамес (Атлетик Бильбао)

5. Монументаль де Чили (Коло-Коло)

6. Ванда Метрополитано (Атлетико Мадрид)

7. Бомбонера (Бока Хуниорс)

8. Энфилд (Ливерпуль)

9. Сигнал Идуна Парк (Боруссия Дортмунд)

10. Олимпийский стадион в Радесе (сборная Туниса)

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