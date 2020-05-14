Украина

Футбол вернется на украинские стадионы до начала лета.

Украинская Премьер-лига решила возобновить текущий сезон 30-го мая. Об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо.

Напомним, УПЛ прекратила поединки в связи карантином, который был вызван эпидемией коронавируса в мире после 23 сыгранных туров. Всего командам осталось сыграть девять игровых дней.

Ожидается, что Премьер-лига намерена завершить текущее первенство до 19-го июля. Известно, что клубы получили разрешение приступить к тренировкам на открытом воздухе.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис предложил доиграть оставшиеся поединки УПЛ в Киеве.