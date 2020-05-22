Украина

Динамо огласило стартовый состав на товарищескую встречу против Руха.

В рамках подготовки к возобновлению украинской Премьер-лиги Динамо проведет товарищескую встречу против Руха, лидирующего в турнирной таблице Первой лиги.

Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко определился со стартовым составом на данный поединок. Атаку киевлян возглавит Назарий Русин, а полузащитнику Александру Андриевскому предоставят игровую практику.

Информация о стартовом составе Руха на спарринг с Динамо пока не разглашалась.

Динамо Киев: Бущан - Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко - Сидорчук, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Вербич — Русин

Напомним, контрольный поединок Динамо — Рух состоится сегодня, 22 мая. Матч начнется в 14:00, а следить за его событиями вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua.