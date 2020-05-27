Стал известен состав "горняков" на товарищеский матч.
ВИТАО, ФК ШАХТЕР
27 мая 2020, 11:02
Шахтер проведет очередной контрольный поединок после выхода команды из карантина.
Состав Шахтера на матч с Оболонью-Броваром выглядит следующим образом:
Пятов, Вакула, Витао, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Гриценко, Трубин, Кривцов, Болбат, Додо, Маркос, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Пихаленок, Мораес, Сикан
Матч Шахтер – Оболонь-Бровар состоится в Святошино и начнется в 11:00 по киевскому времени.