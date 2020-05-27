Украина

Киевляне проведут контрольный поединок против дончан.

Киевское Динамо сегодня, 27-го мая в 14:00, проведет товарищеский поединок против Олимпика в рамках подготовки к рестарту сезона УПЛ.

Ранее стал известен состав "бело-синих", который выйдет с первых минут в контрольном поединке.

Игроки в запасе: Бойко, Кучерук, Забарный, Сирота, Караваев, Сухоручко, де Пена, Бенито, Андриевский, Шепелев, Кадири, Соль.

Вашему вниманию предлагается видео онлайн-трансляция поединка между Динамо и Олимпиком.