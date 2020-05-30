Украина

Football.ua анонсирует поединок 24-го тура чемпионата Украины.

Заря в рамках 24-го тура отправится в гости к Александрии и попытается набрать три важнейших балла в контексте борьбы с Динамо за второе место.

Александрия — Заря

Суббота, 30 мая, Ника, 17:00. Прямая трансляция на Футбол 2. Главный арбитр — Евгений Арановский.

Если бы в этом туре не было бы Класичного, то данный поединок можно было бы смело назвать центральным. Александрия, хоть и находится на пятом месте, но, определенно, попытается зацепиться за третье место. Соперник для того, чтобы совершить первый шаг на пути к этому не самый простой.

В последнем товарищеском поединке Александрия поиздевалась над Черкащиной, отправив в ворота соперника пять безответных мячей. Подопечные Шарана всегда отличались хорошей физической подготовкой, а это может стать важным фактором в первом поединке после возобновление украинского чемпионата.

Заря, в свою очередь, подходит к оставшейся части сезона с целью сохранить за собой вторую строчку турнирной таблицы, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов. Соперничество с Динамо обещает быть очень "горячим", но не стоит списывать со счетов Десну и Александрию, которые попытаются вклиниться в борьбу.

Луганчане не лучшим образом проводили начало сезона, когда было заметно, что команде не хватает физических кондиций. Смог ли Виктор Скрипник провести качественную подготовку за отведенный период — остается большим вопросом. Заря на фоне физически крепкого соперника может дать слабину, но и главный соперник, Динамо, может легко потерять очки в игре с Шахтером.