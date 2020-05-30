Украина

Football.ua анонсирует поединок 24-го тура чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига возвращается на наши телеэкраны после длительного карантина, вызванного пандемией коронавируса, а одним из первых противостояний станет матч в группе выбывания между Днепром-1 и донецким Олимпиком в рамках 24-го тура первенства страны.

Днепр-1 — Олимпик

Суббота, 30 мая, 17:00. Стадион Днепр-Арена, Днепр. Главный арбитр — Андрей Коваленко (Полтава). Прямая трансляция на телеканале УНИАН.

Посещаемость поединков украинского футбола в последние годы оставляла желать лучшего, но теперь по понятным причинам команды и вовсе останутся без поддержки болельщиков. Как долго это продлится — остается лишь загадкой, но только таким образом возможно безопасно завершить чемпионат и распределить места в турнирной таблице по спортивному принципу.

Откровенно говоря, от Днепра-1 в начале сезоне ожидали хотя бы попадания в первую шестерку, но в итоге подопечные Дмитрия Михайленко будут доигрывать нынешнюю кампанию в качестве безоговорочных фаворитов группы вылета. Задачи днепровской команды на оставшуюся часть сезона вполне понятны — занять 7-е или 8-е место, дающее право сыграть в плей-офф за пятую путевку в еврокубки против команд, занявших 5-е и 6-е места. Теоретически и математически шансы на это есть у всех команд второй "шестерки", но главные претенденты — Днепр-1 и Мариуполь.

Следующим соперником СК Днепр-1 станет Олимпик, который на протяжении этого сезона успели потренировать два иностранных специалиста в лице Жулио Сезара и Висенте Гомеса. Необходимых результатов это не принесло, поэтому донетчане закономерно завершили первую половину чемпионата на предпоследнем месте. Справедливости ради, при Гомесе команда демонстрировала неплохой футбол, но нередко теряла очки в заключительные минуты матчей. Как итог, испанец неожиданно решил прекратить сотрудничество с Олимпиком, а его временным сменщиком стал хорошо известный фанатам донецкого клуба Игорь Климовский.

О будущем Олимпика на данном этапе говорить трудно. Клуб мало того, что может вылететь в Первую лигу, так еще и нужно решать вопрос с отсутствием молодежных команд. Скорее всего, при нынешней ситуации о борьбе за 7-е и 8-е место речи и не идет. Главная задача — сохранить прописку в украинской Премьер-лиге, что вполне реализуемо.

Что касается кадровой ситуации в Днепре-1 и Олимпике, команды подходят к предстоящему поединку в полной боевой готовности. Конечно, говорить о физической форме и кондициях пока рано, учитывая столь длительный перерыв без футбола. В любом случае, дисквалифицированных и травмированных футболистов в командах нет. Единственным исключением является защитник Олимпика Павел Лукьянчук, который не сыграет в оставшейся части чемпионата Украины.

Несмотря на последнюю ничью против Ворсклы в официальных матчах, Олимпик ждет трудный вызов. Днепр-1 не скрывает своих амбиций пробиться в еврокубки, тогда как будущее Игоря Климовского во главе донецкого клуба будет непосредственно зависеть от результатов в оставшихся матчах УПЛ. В предстоящем поединка победа ожидается от команды Дмитрия Михайленко, но и сенсационных исходов нельзя исключать, особенно в этот период.