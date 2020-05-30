Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 24 тура УПЛ между Александрией и луганской Зарей.

В центральном матче игрового дня в УПЛ Александрия примет луганскую Зарю. Главные тренеры обеих команд удивили выбором стартовых составов, оставив нескольких основных исполнителей на скамейке запасных. Виктор Скрипник принял наиболее нестандартное решение, выпустив на правом фланге обороны атакующего полузащитника Дмитрия Хомченовского. Александр Тымчик же может появиться на поле лишь во втором тайме.

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Грицук — Лучкевич, Ситало, Третьяков

Запасные: Билык, Гордиенко, Бабогло, Стецьков, Довгий, Безбородько, Шастал, Банада, Задерака

Заря: Махарадзе — Хомченовский, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Леднев, Юрченко, Кочергин — Перович, Кабаев

Запасные: Василь, Каменюка, Тымчик, Абу Ханна, Иванисеня, Лунев, Чайковский, Цыганикс, Громов

Матч Александрия — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.