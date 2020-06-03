Бывший футболист Динамо и Днепра поможет ковалевцам набрать форму.
Виталий Мандзюк, Колос
03 июня 2020, 18:44
Экс-защитник сборной Украины Виталий Мандзюк стал фитнес-тренером Колоса, сообщил ковалевский клуб в своем Телеграм-канале.
"В чемпионате была большая пауза из-за карантина, команды сейчас не в лучшей форме. Но благодаря тренировкам и играм футболисты будут набирать кондиции. Думаю, в ближайшее время Колос будет выглядеть уже иначе", — заявил Мандзюк.
Мандзюк из-за серьезных травм закончил карьеру в 31 год в 2017, после чего занимался фитнес-тренировками.
Колос после 24 туров Премьер-лиги занимает шестое место в турнирной таблице. Следующую игру команда Руслана Костышина проведет с Зарей 6 июня. Возможно, болельщики смогут увидеть в этом матче подписанного сегодня первого африканца в истории клуба Мамаду Дафна.