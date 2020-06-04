Украина

Чемпион Европы 2009 года, а ныне защитник Колоса Кирилл Петров вспомнил тот успех.

В 2009 году сборная Украины U-19 выиграла чемпионат Европы, который проходил в нашей стране. Одним из ключевых игроков той команды был Кирилл Петров, который сейчас играет за Колос. По его словам, главным секретом успеха был тренер команды Юрий Калитвинцев.

"Тренер вселил в нас уверенность и был очень большим психологом. Эту уверенность он пытался вселить на первом чемпионате Европы, который был в 16 лет. В 2009 году мы знали, что должны бороться за призовые места", — цитирует Петрова сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

"Он внушал, что мы должны быть победителями, и полностью нам доверял. Спустя годы мы сами это понимали. В 2009 году мы играли словно молодые мужчины и не смотрели на фамилии соперников".

"Тяжело ли было возвращаться к жизни после этой победы? Тогда нужно было только начинать карьерный путь. Некоторые футболисты этот путь так и не начали. Знаете, уже тогда, например, Женя Шахов начал играть, и после Евро многих подпускали к первым командам наших грандов. Давали играть", — добавил Петров.

После той победы к сборной было огромное внимание, которое некоторым не то что помогло попасть в национальную команду на Евро-2012, а наоборот, повредило.

"Мы не понимали, что натворили. К нам было столько внимания со стороны болельщиков и прессы. Мы молодые ребята, которые не могли впитать такое количество информации. Столько хорошего говорили, что некоторые даже перегорели. Поначалу казалось, что Евро-2012 так далеко, а потом это так быстро произошло, что уже некоторые полицейскими стали", — признался Кирилл.

Колос, за который выступает защитник, занимает шестое место в Премьер-лиге. Следующую игру команда проведет на выезде против Зари.