Украина

Главный тренер Александрии высказался о предстоящем матче с Динамо.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги Александрия сыграет в гостях против киевского Динамо. Главный тренер александрийцев Владимир Шаран поделился ожиданиям от этого противостояния.

"Динамо неплохо готово физически, но их не хватило на второй тайм с Шахтером. Однако нужно понимать, против какой команды они играли. Эта команда является лучшей в Украине и одной из лучших в Европе".

"Для себя мы сделали выводы. Будем стараться противостоять Динамо так, чтобы достичь позитивного результата. Сейчас все находятся не в оптимальных кондициях, и Динамо — не исключение", — заявил Шаран в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Динамо — Александрия состоится седьмого июня в 17:00 по киевскому времени.