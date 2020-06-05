Украина

Защитник Мариуполя высказался о предстоящем матче с Олимпиком.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Олимпик встретится с Мариуполем в Киеве. Защитник мариупольцев Сергей Чоботенко считает, что отсутствие игровой практики у его команды из-за перенесенного матча с Карпатами может стать главным преимуществом соперника в предстоящем противостоянии.

"С одной стороны больше времени для отдыха, а с другой соперники имеют практику в официальных играх. Для это минус, а для них — плюс. Возможно, в этом будет их преимущество. Думаю, что все будет хорошо, и мы подойдем к матчу с Олимпиком в лучшем состоянии, и покажем свои лучшие качества".

"Мы играем для болельщиков. Всегда хочется играть при заполненных трибунах, но последние события в мире диктуют свои условия. Здоровье людей прежде всего. Раз так уже получилось, придется играть без болельщиков", — заявил Чоботенко в программе Футбол NEWS.

Напомним, поединок Олимпик — Мариуполь состоится седьмого июня в 14:00 по киевскому времени.