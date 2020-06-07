Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Александрией.

Дисквалификация Дениса Попова по причине перебора желтых карточек не позволила центральному защитнику принять участие в важной игре для киевского Динамо против Александрии. Алексей Михайличенко предпочел заменить украинца Мохаммедом Кадири, а также выпустить с первых минут в рамке ворот Дениса Бойко и отдать место в полузащите для Александра Андриевского. Подопечные Шарана начнут игру в своей сильнейшей формации на текущий момент — отмечаем возвращение в "старт" Евгений Банады.

Динамо: Бойко — Кендзера, Кадири, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили, Андриевский, Шепелев, Буяльский — Русин.

Запасные: Бущан, Вербич, Соль, Де Пена, Забарный, Караваев, Сирота, Бенито, Дуэлунд.



Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Банада — Лучкевич, Ситало, Третьяков.

Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Шендрик, Задерака.

Матч Динамо — Александрия начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.